Volvo Trucks France soutient la Prévention routière à chaque vente de camions

D'ici à juillet 2024, 2026 et 2029, onze nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité vont devenir obligatoires à l'échelle européenne. Huit d'entre elles deviendront obligatoires sur les nouveaux camions à partir de juillet 2024, les trois autres suivront en 2026 et 2029. L'objectif est clair : 0 mort et 0 blessé grave sur les routes européennes d'ici à 2050. L'Union européenne estime que cette nouvelle réglementation évitera au moins 25 000 décès sur les routes d'ici à 2028.

Dans ce contexte, Volvo Trucks France saisit l'opportunité d'œuvrer pour une cause qui lui tient à cœur et lance, du 1er juillet au 31 décembre 2023, la campagne « Driving Safety Always – depuis toujours et pour toujours ». Cette offre propose un package de fonctionnalités sécurité aux clients de la marque. Aussi pour chaque pack vendu, 150 euros seront reversés à l'association Prévention routière. Le constructeur rappelle que la sécurité est une des valeurs fondamentales du groupe Volvo et que l'objectif du zéro accident est ancré au cœur de la stratégie. Cette initiative en faveur de la sécurité de tous, s'inscrit également pleinement dans la politique RSE de Volvo Trucks France. « Construire un monde meilleur pour nos futures générations, c'est participer à la transition énergétique du monde du transport mais c'est aussi contribuer à créer un environnement routier plus sûr pour tous. Je suis fier de concourir à cette ambition et de proposer à nos clients d'être également contributeurs », déclare Marcus Horberg, président de Volvo Trucks France.

Un partenaire tout trouvé

Volvo Trucks s'est naturellement tourné vers la Prévention routière, une association reconnue pour mettre en œuvre toutes actions et encourager toutes initiatives permettant de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière en privilégiant la prévention et accroître la sécurité des usagers de la route. « Notre association partage l'objectif Zéro accident sur nos routes, et ce depuis longtemps. Ce partenariat est une belle occasion de réaffirmer que cet enjeu est la garantie d'une vraie sécurité sur nos routes et dans la rue », explique Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière.