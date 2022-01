Volvo Trucks lance Active Grip Control dédié à ses poids lourds électriques

Volvo Trucks vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de sécurité brevetée pour ses camions électriques. La technologie Active Grip Control permet de prévenir le patinage des roues, en maîtrisant la force produite entre la roue et la route grâce à la réaction rapide des moteurs électriques. Cette fonctionnalité améliore également l'accélération en conditions glissantes. Les essais réalisés avec le FH Electric sur une surface à faible friction avec une remorque chargée ont montré une amélioration de 45% en pleine accélération. Dans le cas où le camion commence à déraper, de nombreux capteurs permettent au système de commande de réagir face à l'état de la route, mais aussi d'utiliser de manière intelligente les moteurs électriques du véhicule. Active Grip Control a aussi été conçue pour réduire le risque de mise en portefeuille et de survirage pendant la conduite à vide. Par ailleurs, le freinage est amélioré. La fonctionnalité peut servir au freinage récupératif contrôlé sans enclenché l'ABS. Le temps de récupération étant allongé, l'efficience augmente, et le freinage est plus souple.

Active Grip Control sera disponible sur les Volvo FH, FM et FMX électriques.