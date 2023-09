Volvo Trucks lance en Belgique la production en série de camions électriques

Volvo Trucks augmente ses volumes de fabrication de camions électriques avec le démarrage de la production au sein de son usine belge de Gand. Désormais, les camions électriques Volvo sont fabriqués dans quatre usines : trois en Europe et une aux États-Unis. Trois modèles électriques seront fabriqués à Gand : le Volvo FH, le Volvo FM et le Volvo FMX Electric.

« Je suis ravi ! L’usine de Gand est la plus étendue de notre réseau. C’est donc une étape très importante. Aujourd’hui, grâce à Volvo Trucks, encore plus d’entreprises de transport ont la possibilité d'opter pour l’électrification » se réjouit Roger Alm, président de Volvo Trucks.

L’usine de Gand est le plus gros site de production de la marque avec une capacité annuelle d’environ 45 000 camions. Les véhicules lourds électriques sont assemblés sur la même ligne que les camions fonctionnant au Diesel et au gaz, dans un cadre de production qui offre à l’usine une grande flexibilité. Les blocs-batteries proviennent également la ligne de montage ouverte à Gand il y a tout juste un an, située juste à côté de la chaîne de production.

Jusqu’alors, Volvo Trucks a reçu des commandes, notamment des lettres d’intention d’achat, pour environ 6 000 camions électriques, dans 42 pays, sur six continents.

Aider l’électrique, taxer le CO2

« Pour que la grande transition vers l'électrification devienne réalité, les gouvernements doivent agir dès maintenant. Il leur incombe de proposer des programmes incitatifs à ceux qui investissent dans la nouvelle technologie, d'augmenter la capacité du réseau électrique, et de mettre en œuvre des taxes sur les émissions de CO2 afin de rendre le transport durable plus concurrentiel » commente le président.

Pour mémoires, en 2019, Volvo Trucks a commencé à produire des camions électriques pour sa gamme intermédiaire à l’usine de Blainville-Sur-Orne (Normandie). Un an plus tard, le site de New River Valley, aux États-Unis, a débuté la production en série du VNR Electric, conçu pour le transport régional. L'année dernière a été marquée par une étape importante : Volvo Trucks a été le premier constructeur au monde à lancer la production en série de sa gamme lourde dans son usine suédoise de Tuve.