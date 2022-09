Volvo Trucks lance officiellement la production de sa gamme lourde électrique

Après le lancement du FL en 16 tonnes et du FE en 19 et 26 tonnes, le constructeur d'origine suédoise poursuit le déploiement de sa gamme électrique avec sa gamme lourde.

Volvo Trucks a récemment annoncé le démarrage de la production des tracteurs de sa gamme lourde électrique. Les FH, FM et FMX électriques sont équipés de la one pedal drive, ou levier de ralentisseur, qui dispose de trois positions (A : auto ; 0 : sans génération/roue libre et 1 : accélérateur et freinage régénérant). Dans un premier temps les packs de batteries sont fournis par des fournisseurs, puis au fur et à mesure, les cellules des packs seront maison, grâce à la mise en route d'une gigafactory en Suède qui permettra au constructeur de fabriquer ses propres cellules de batterie.

Par ailleurs, Volvo Trucks a élaboré un panel de services permettant de trouver une solution en fonction des besoins de chaque client. En plus de la maintenance prédictive, le constructeur propose des solutions pour la recharge, le financement via le VAS, ou Volvo Action Service.

Volvo Trucks lancera en mars prochain la production des porteurs.