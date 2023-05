Volvo Trucks, leader du PL électrique

Au premier trimestre 2023, 600 camions électriques de 16 tonnes et plus ont été immatriculés en Europe - quatre fois plus qu’en 2022 sur la même période (134). Volvo Trucks, qui détenait 32 % de part de marché en 2022 (sur toute l’année), atteint 50 % au premier trimestre 2023, autrement dit la plus grosse part de marché. Le constructeur suédois conserve également sa position de leader en Amérique du Nord, avec près de la moitié du marché des poids lourds électriques.

En progression depuis 2019

Après le lancement de son premier camion électrique en 2019, Volvo Trucks a vendu près de 5 000 camions électriques dans une quarantaine de pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi sur des débouchés tels que l’Australie, et le Maroc. Cette année, l’entreprise commencera à commercialiser des camions en Afrique du Sud, en Corée du Sud et en Inde. Actuellement, Volvo Trucks augmente sa production de camions électriques dans trois usines : à Göteborg, en Suède, à Blainville, en France et dans la New River Valley, aux États-Unis. Au troisième trimestre 2023, la production en série démarrera également dans la plus grande usine Volvo, à Gand, en Belgique.

Un bon carnet de commande

Le constructeur PL suédois a enregistré une forte augmentation des commandes de nouveaux camions au premier trimestre 2023. Au total, 486 camions électriques ont été commandés, soit une augmentation de 141 % par rapport à la même période de 2022. La plupart de ces commandes proviennent du nord de l’Europe, notamment des Pays-Bas, d’Allemagne, de Norvège et de Suède.

« Notre engagement en faveur d’un transport durable porte ses fruits. Nous sommes déterminés à collaborer étroitement avec nos clients pour décarboner le fret routier », explique Roger Alm, président de Volvo Trucks. Le constructeur vise à ce que 50 % des nouveaux camions vendus dans le monde soient électriques en 2030 et que 100 % des nouveaux modèles atteignent le zéro émission net d’ici à 2040.