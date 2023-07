Volvo Trucks livre le 1er Porteur FMX électrique 32 tonnes à Kiloutou, une première européenne.

Volvo Trucks France vient de livrer le premier porteur 32 tonnes 100% électrique à Kiloutou. Après une phase de test, le camion sera mis en exploitation prochainement et permettra de livrer les matériels sur les chantiers situés sur toute la ZFE du Grand Paris. Il s’agit du premier Porteur FMX Electric 32 tonnes livré sur le marché européen.

Il répond au cahier des charges imposé actuellement pour un modèle thermique en Île-de-France : puissance moteur équivalente à 670 chevaux, autonomie de 200 km et capacité de charge utile de 15 200 kg soit le transport de 3 pelleteuses. Le Volvo FMX Electric est équipé de 3 moteurs électriques pour puissance totale 490kW (666 Chevaux). Ils sont alimentés par 5 batteries avec une quantité d'énergie brute embarquée de 450 kWh.

Kiloutou s’est équipé d’une borne de recharge Volvo Trucks de 43Kw. Le véhicule sera rechargé la nuit en 7 heures afin de pouvoir assurer ses missions de livraisons en journée.

L’intégration de ce porteur électrique s’inscrit dans le programme de transition de la flotte transport de Kiloutou qui doit voir passer de 18 % à 40 % d’ici 2030 la part de véhicules décarbonés.

« L’acquisition d’un poids-lourd électrique 32 tonnes témoigne de notre conviction profonde que la transition environnementale n’est plus une option. Que ce soit pour Kiloutou ou pour notre filière, nous avons à cœur d’accélérer dans la transformation durable de nos métiers et plus largement dans une mobilité décarbonée » commente Pierre Knoché, directeur général France, groupe Kiloutou.

L’acquisition de ce porteur est réalisée au travers des solutions de location longue durée full service Volvo Trucks Rental. Le contrat inclut l'entretien, l’assurance, la gestion des pneumatiques ainsi que la possibilité de disposer d'un véhicule de remplacement si nécessaire.