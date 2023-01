Volvo Trucks livre son premier FH électrique au groupe Mauffrey

Après l'acquisition d'un porteur FE Electric en mai 2021, le groupe Mauffrey a poursuivi son partenariat avec le constructeur d'origine suédoise avec trois autres porteurs FE équipés de fourgon ou bras. De plus, le 19 janvier 2023, le transporteur a reçu les clés du premier FH Electric livré en France. Ce tracteur Volvo FH de 44 tonnes, doté de six batteries d’une capacité totale de 540kWh, qui va effectuer une des navettes journalières entres le dépôt Eqiom de Chelles (77) et les centrales à Bétons (BPE) d'Alfortville (94) et de Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris. « Je suis très fier du chemin parcouru avec le Groupe Mauffrey, un client emblématique que l’on accompagne dans sa stratégie de décarbonation à travers la livraison de plusieurs véhicules électriques et notamment ce premier Volvo FH Electric de France. C’est ensemble que nous relevons les défis mondiaux liés au changement climatique. Nous partageons des valeurs communes fortes et j’espère que Volvo Trucks accompagnera encore le Groupe Mauffrey sur des nouveaux projets innovants et toujours plus bénéfiques pour l’environnement », déclare Jérôme Flassayer, directeur électromobilité de Volvo Trucks France. Cette remise de clés a également été l'occasion de rappeler le travail commun réalisé par Volvo Trucks, le groupe Mauffrey et Eqiom. Tous les trois ont insisté sur le partage de valeurs communes, comme le soin du conducteur et l'environnement.

Réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2050

Le Groupe Mauffrey construit sa transition énergétique depuis plus de 10 ans et dispose aujourd'hui de la troisième plus grande flotte de France de véhicules gaz. Le transporteur développe également des offres avec des énergies telles que le biogaz ou le biodiesel. Ce FH Electric vient compléter la flotte électrique du Groupe Mauffrey et de nouveaux modèles rejoindront cette flotte courant de l’année 2023. « Ce nouveau tracteur nous propose, grâce à ses 44T de PTAC, une offre qui répond à nos attentes pour nos activités poids-lourds et pour les besoins de nos clients. Nous sommes heureux de compter sur la confiance de notre client Eqiom pour décarboner leur transport », commente Kevin Mauffrey, directeur technique & achats du Groupe Mauffrey.

Par ailleurs, depuis 2017 le groupe Mauffrey a investit dans le transport multimodal avec la création de Maff, Mauffrey affrètement fluvial et ferroviaire. Le transporteur compte désormais cinq bateaux sur le secteur de la Seine à Paris depuis 2021. Il a également investit dans la formation à la conduite rationnelle (ou éco-conduite) et, comme souligné plus tôt, dans une flotte multi-énergie (gaz, biodiesel, diesel et électrique). L'objectif à long terme est de réduire ses émissions de CO2 de 50%, mais et à date, Mauffrey constate déjà une baisse de 26%.