Volvo Trucks ouvre sa première usine d'assemblage de batteries en Belgique

L'usine de Gand va assembler les éléments et les modules de batterie de Samsung SDI afin de former des blocs-batteries (d'une capacité de 90 kWH chacun) prêts à être montés sur les véhicules de la gamme lourde, soit les Volvo FH, FM et FMX. « En intégrant le processus d’assemblage des batteries dans notre flux de production, nous raccourcissons les délais pour nos clients et garantissons des batteries extrêmement performantes, tout en augmentant la circularité », indique Roger Alm, président de Volvo Trucks. De plus, le nombre de batteries dépendant de la distance à parcourir et de la capacité de charge du véhicule, Volvo Trucks réalise une étude du camion pour chaque client afin de déterminer le nombre de batteries nécessaires (le maximum étant de six, soit 540 kWh). Par ailleurs, l'ouverture de cette usine fait partie de la stratégie du constructeur en matière d'électrification du transport routier et de neutralité carbone de l'entreprise. Les batteries sont ainsi conçues pour être reconditionnées, remises à neuf et réutilisées, et l'usine est elle-même alimentée par une énergie 100 % renouvelable.

Pour mémoire, la production en série de la gamme lourde débutera au troisième trimestre 2022, ce qui portera à six le nombre de modèles de camions électriques de la marque.