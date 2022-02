Volvo Trucks pousse son concept I-Save vers des records de rendement énergétique

Le constructeur PL suédois a encore fait progresser le concept I-Save du Volvo FH pour diminuer la consommation de carburant et émettre sensiblement moins de CO2, tout en améliorant l’agrément de conduite. L’optimisation touche la technologie du moteur et de sa gestion mais aussi des mesures visant la résistance de l’air avec pour objectif commun d'augmenter le rendement énergétique autant que possible.