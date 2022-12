Volvo Trucks remet les clés du premier FM Electric

Basés à Creuzier le Vieux dans l'Allier, les Transports Thevenet vient de recevoir les clés de leur FM 100% électrique en présence de Marcus Hörberg, président de Volvo Trucks France, Jérôme Flassayer, directeur électromobilité du constructeur, ainsi que de partenaires et d'institutionnels locaux. Ce tracteur FM Electric, doté de cinq batteries d'une capacité totale de 450kWh, est équipé d'une semi-remorque à trois essieux. Il a pour mission d'effectuer une quinzaine de navettes quotidiennes entre le site Thevenet et l'usine L'Oréal située à 2km. Doté d'une flotte de 120 véhicules constituée à 30% de véhicules à énergies alternatives (biogaz, XTL, B100 et HVO), Eric Thevenet poursuit la transition de son parc avec ce tracteur 100% électrique, et commente : « Alors que nous avions le choix entre deux ou trois marques, Volvo nous a paru celle qui était le plus en avance sur les sujets de la mobilité électrique, et nous avons apprécié l'attention qui nous a été portée, aussi bien pendant les discussions (qui ont débuté en avril 2021) techniques que financières. Et pour l'avenir, nous avons aussi bon espoir de pouvoir travailler avec ce constructeur sur les futures technologies hydrogène. » Le véhicule est financé et assuré Tous Risques par Volvo Financial Services France.

De son côté, Volvo Trucks se félicite de cette première et Jérôme Flassayer indique : « C'est l'aboutissement d'un projet de longue haleine que nous célébrons aujourd'hui. Avec ce tour premier tracteur FM Electric, les navettes quotidiennes entre l'usine L'Oreal et le site logistique Thevenet de Creuzier Le Vieux se feront sans rejeter le moindre gramme de Co2 ni gaz polluant et ce dans un silence absolu. C'est aussi un des tout premiers véhicules produit avec des longerons en acier sans énergie fossile : c'est une première mondiale dans la profession. »