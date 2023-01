Volvo Trucks mesure ses réductions de carburant

Pour cet essai, le Volvo FH I-Save 460 de 32 tonnes a effectué un parcours de 343 km sur route ouverte comprenant diverses autoroutes, des routes régionales et tronçons vallonnés. Par comparaison avec l’essai mené en 2018, avant le lancement du pack I-Save d’économie de carburant, le Volvo FH 460 avec I-Save a réalisé une réduction notable de la consommation combinée gazole et AdBlue de 18 %, avec une consommation moyenne de seulement 21,48 l/100 km.

« Le pack I-Save, qui utilise des améliorations poussées du moteur turbocompound, un nouveau logiciel plus intelligent et une aérodynamique affinée, aboutit à une utilisation très efficiente du carburant. Cet essai indépendant est une nouvelle preuve solide de l’impact notable et positif de l’I-Save sur la consommation de carburant », déclare Helena Alsiö, vice-présidente de la gestion des produits du groupe motopropulseur chez Volvo Trucks.

Notons que par le passé, le coût de l’AdBlue ne faisait pas l’objet d’une grande attention. Tel n’est plus le cas, car le prix de cet additif a augmenté de plus de 100 % sur de nombreux marchés. Au cours de ce nouvel essai, le constructeur a réussi à maintenir la consommation d’AdBlue à 6 % de la consommation de carburant. « La consommation totale, qui inclut à la fois le gazole et l’AdBlue, constitue une part de plus en plus importante du coût total de possession. Nous nous concentrons toujours sur le maintien d’un coût total de carburant aussi bas que possible », poursuit Helena Alsiö.