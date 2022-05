Volvo Trucks s’apprête à ouvrir les commandes pour sa gamme lourde électrique

A partir du 20 juin, Volvo Trucks ouvrira pour l’Europe les commandes pour l’achat des camions de sa gamme lourde électriques, composée du FH, FM et FMX. La production en série démarrera dans l’usine de Tuve à l’automne et augmentera progressivement. Les porteurs seront commercialisés au quatrième trimestre 2022. Ils peuvent faire l’objet d’étude, de précommandes et de lettres d’intention indique le constructeur.

« Il s’agit d’un moment historique pour Volvo Trucks. Jusqu’à présent, nous avons surtout proposé aux clients et partenaires de signer des lettres d’intention d’achat, mais nous commençons à signer des commandes fermes, ce qui est une grande étape vers l’électrification » se réjouit Roger Alm, président de Volvo Trucks.

L’an passé, la marque a reçu des commandes et des lettres d’intention d’achat pour plus de 1 100 camions électriques dans plus de 20 pays. Les plus grands marchés pour les camions électriques de Volvo en Europe sont actuellement la Norvège, la Suède et l’Allemagne.

Pour rappel, les versions électriques des camions de moyen tonnage Volvo FE, Volvo FL sont déjà produites en série dans l’usine Volvo de Blainville-sur-Orne. Le constructeur revendique être le leader du marché des poids lourds électriques en Europe avec 42 % de part de marché en 2021.

Avec un total de six modèles électriques en production cette année, Volvo Trucks propose la gamme électrique. L’objectif de l’entreprise est que la moitié du total de ses ventes de camions soit électrique en 2030.