Volvo Trucks soigne les boites de vitesses des modèles FL et FE

Pour améliorer et optimiser la conduite des modèles FL et FE, Volvo Trucks l’est a doté d’une nouvelle boîte de vitesses. Pour le FL, le plus petit camion de la gamme, le constructeur l’équipe d’une toute nouvelle boîte entièrement automatique à huit rapports (deux de plus que la version précédente) qui lui permet d’afficher jusqu’à 4 % d’économies de carburant.

Pour le FE, c’est la boîte I-Shift modernisée qui est désormais adoptée et qui affiche un gain de 30 % de rapidité au changement des rapports. Le nouveau mode d’interaction entre cette boîte et le moteur améliore sensiblement l’agrément de conduite. Désormais, l’actionnement de l’embrayage est plus rapide, ce qui raccourcit le temps d’interruption du couple. Le passage de vitesse, plus fluide, rend la conduite plus agréable.

« Le changement de rapport plus rapide optimise la sélection de vitesse. La conduite en ville, avec ses nombreux démarrages et arrêts, entraîne beaucoup de changements de vitesse. Les améliorations seront notables et le conducteur les appréciera », indique Kenneth Ackerberg, responsable produit pour les Volvo FL et FE.