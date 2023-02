Volvo Trucks soutient la formation de 50 conductrices poids lourds

En partenariat avec RAS Intérim, le constructeur d'origine suédoise annonce le lancement de cinq nouvelles promotions de conductrices poids lourds et super poids lourds en France en 2023.

Volvo Trucks et RAS Intérim ont mis en route la première promotion française du programme Iron Women - Agir au Féminin dans la région Rhônes-Alpes, avec l'objectif de former des femmes au métier de conductrice de véhicules lourds. En 2022, huit femmes, pour la plupart en reconversion professionnelle, ont été recrutées par RAS Intérim, puis formées par l'organisme Abskill. Depuis novembre, ces huit femmes sont en cours de formation et viennent de terminer la première partie du parcours pour le titre de « conducteur sur porteur ». Certains clients partenaires de Volvo Trucks ont également participé au programme en permettant, en mai prochain, aux futures conductrices de démarrer leur nouveau métier sans attendre.

En 2023, cinq nouvelles promotions seront ouvertes entre avril et juillet à Toulouse, Nantes, Rouen, Colmar/Mulhouse et au sud de l'Île-de-France, avec l'ambition de former 50 femmes.