Volvo Trucks teste ses camions électriques à hydrogène en conditions réelles

Volvo Trucks poursuit sa stratégie de développement de poids lourds zéro émission d'échappement avec l'éclosion de ses camions à pile à combustible à hydrogène. Ces véhicules produisent leur propre électricité à partir d'hydrogène embarqué et peuvent ainsi parcourir de longues distances. Un an après l'annonce, le constructeur suédois passe à la phase de test sur la voie publique. Les essais ont lieu dans le nord de la Suède, dans le froid arctique, qui font suite aux essais virtuels et sur pistes qui se sont déroulés à Göteborg. « Les camions roulent sept jours sur sept et par tous les temps. Le réseau routier public du nord de la Suède, soumis à des conditions particulièrement rudes, avec de la glace, du vent et beaucoup de neige, est un environnement d'essai idéal », commente Helena Alsiö, vice-présidente de la gestion des produits des groupes motopropulseurs chez Volvo Trucks.

Pour mémoire, les camions électriques à hydrogène seront mis en vente dans la seconde moitié de la décennie, quelques mois après les essais avec les transporteurs. Les camions à hydrogène utilisent deux piles à combustibles d'une capacité de 300 kW.