Volvo Trucks teste ses camions électriques en conditions hivernales

Volvo Trucks a mené des essais dans le grand Nord suédois en hiver afin connaître comportement des camions alimentés par batterie sous -25 degrés. Jessica Sandström, vice-présidente de la gestion des produits chez Volvo Trucks, explique : « Lorsque nous testons nos camions sur le terrain, près du cercle arctique, dans le nord de la Suède, nous évaluons tous les éléments naturels imprévisibles. Le vent provoque la formation de la glace sur le camion, ce qui nous donne l'occasion de vérifier que tout fonctionne correctement en conditions extrêmes. Nos essais montrent que nos camions électriques fonctionnent très bien dans ces environnements vraiment froids. » Avec ces tests, Volvo Trucks a également mis au point "Ready to Run". Cette nouvelle fonction prépare le camion à la journée de travail, en le préchauffant par temps froid ou en le refroidissant par temps chaud les batteries ainsi que la cabine. La température idéale des batteries étant de 25°, le chauffeur peut lancer le préchauffage ou le refroidissement à distance via l'application conducteur.

Ready to Run sera disponible sur les FH, FM et FMX électriques, exploités pour du transport régional et de l'approche chantier.