Volvo va élargir la programmation des mises à jour à distance de ses véhicules dès 2023

Grâce au développement en interne des mises à jour OTA (over-the-air) et logicielles, Volvo ajoute continuellement de nouvelles fonctions à ses véhicules et améliore celles existantes. L'ultime version permettra aux propriétaires d’un véhicule suédois de mettre à niveau leur système d’info-divertissement avec la dernière mouture du système d’exploitation Android Automotive OS, Android 11. Cette mise à jour donne accès à de nouvelles catégories d’applications sur le Google Play, tandis que le streaming vidéo devrait être ajouté plus tard dans l’année. En outre, la dernière mise à jour OTA apporte des améliorations à diverses fonctionnalités telles que la gestion de l’énergie grâce à un meilleur paramétrage du préchauffage, ainsi que des optimisations visant certaines fonctionnalités de l’application Volvo Cars et des applications embarquées.

34 marchés équipés

Volvo vient de lancer les premières mises à jour OTA sur plusieurs nouveaux marchés internationaux à l’instar de l’Inde, Taïwan et la Nouvelle-Zélande. En début d’année, la Corée du Sud, l’Australie, la Thaïlande et Singapour avaient ouverts le bal. La dernière mise à jour OTA est la huitième déployée par le constructeur, et touchera plus de 190 000 véhicules à travers le monde. Au total, 34 marchés sont concernés. Tous les nouveaux véhicules lancés à partir de 2023 pourront recevoir ces actualisations. Néanmoins, seul le XC40 avec motorisation Essence T2 ou motorisation hybride rechargeable ne pourra pas en bénéficier.