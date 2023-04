VPN Autos à la rencontre de ses distributeurs en région

Du 4 au 6 avril, VPN France a donné rendez-vous à Lyon, Poitiers et Toulouse à ses distributeurs. Des thématiques liées aux problématiques du marché étaient au menu de ces rencontres régionales : stratégie marketing & digitale, sourcing & logistique, financement avec focus sur les solutions locatives LOA & LLD, ainsi que les bonnes pratiques dans le réseau VPN Autos. L'objectif était également de renforcer la cohésion du groupe, notamment dans une tendance actuelle où le marché national des véhicules d'occasion de moins de deux ans est en retrait de 30 % en 2022. Au global, les membres du réseau ont enregistré des performances en recul en 2022 par rapport à 2021, mais légèrement compensées par de meilleures marges, ainsi qu'une progression en production de financement de + 5 % avec le soutien de CGI Finance.

L'enseigne recrute

En parallèle, l'enseigne a lancé depuis ce début d'année un dispositif média composé de sponsoring d’émissions et spots publicitaires sur les chaînes TF1 et M6. L'ambition est de faire connaître le réseau et de renforcer son maillage à l'échelle nationale. L'objectif pour 2023 est de dépasser les 40 points de vente et d'atteindre un volume de 5 500 livraisons à particuliers. Une campagne de présentation du réseau a également été déployée au niveau national auprès de la profession depuis le mois de février. Dans ses recrutements, VPN Autos privilégie les marchands VO et les groupes de distribution à taille humaine souhaitant s’appuyer sur un concept marketing phygital et sur l’ensemble des services associés comme le sourcing, les partenariats avec CGI, WTW & Eurodatacar, ou encore des conditions et contrats cadres spécifiques.