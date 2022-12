Vroomly Parts ajoute l'outillage, les liquides et les lubrifiants à son catalogue

Après son lancement dans le pneumatique avec Vroomly Tyre, Vroomly poursuit le développement de son offre sur Parts, jusqu'ici composée de pièces détachées. La marketplace compte désormais près de 20 000 références d'outils et propose un catalogue de plus de 1,3 million de références en pièces détachées, pneus, chaînes, chaussettes, outils, liquides et lubrifiants, mais également en huiles qui ont fait leur entrée il y a quelques mois dans le catalogue. Depuis janvier 2022, le nombre d'ateliers clients de la marketplace a été multiplié par trois. Et depuis la fin du mois de novembre, Vroomly Parts enregistre plus de 100 000 euros de pièces commandées par jour et 2 700 commandes réalisées par semaine. Vroomly estime que plus de 3 200 ateliers ont généré un volume d'affaires de 10 millions d'euros cette année et a l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2023. « En 2023, nous mettrons les bouchées doubles pour continuer à développer notre offre et à améliorer notre service selon les besoins de nos garages partenaires, avec en ligne de mire les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Vroomly Parts », conclut Alexis Frerejean P-DG et cofondateur de Vroomly.