Vroomly s'attaque aux pneumatiques

Parmi un catalogue de plus de 50 000 références et 300 marques de pneumatiques, Vroomly Tyre permet aux automobilistes d'acheter leur pneu en ligne, puis de les faire livrer et monter chez l'un des 5 100 ateliers partenaires de la plateforme en J+2. L’objectif de Vroomly Tyre est de générer toujours plus de rendez-vous en atelier. De plus, les interventions sont réglées en atelier par les automobilistes sans commission. « Grâce à Vroomly Tyre, nous sommes 100 % alignés avec notre volonté d’accompagner durablement nos garages partenaires. Ce service va permettre de développer leur business à deux niveaux : en boostant le nombre de rendez-vous en atelier consacrés aux changements de pneus et en augmentant leur marge puisque tous les bénéfices leur reviennent, et aucune commission n’est appliquée sur ces rendez-vous. L’industrie automobile est en pleine mutation et les garagistes sont un maillon fondamental de l’expérience client. C’est pour cette raison que Vroomly existe : simplifier le quotidien des garagistes et recréer un climat de confiance et de transparence entre les garagistes et automobilistes », explique Alexis Frerejean, P-DG et cofondateur de Vroomly.

À l'occasion du lancement de ce nouveau service, la start-up a par ailleurs sollicité une étude auprès d'Ipsos afin de prendre en compte les évolutions de comportement d'achat des automobilistes sur le marché du pneumatique. D'après cette enquête, 20 % des automobilistes commandent leurs pneus en ligne, dont 6 % en raison du manque de transparence des prix annoncés par leur garagiste. Pour 85 % d'entre eux, il s'agit de faire des économies, surtout lorsque l'inflation du prix moyen des pneus atteint les + 16 %. Les crises modifient également le comportement de certains particuliers qui souhaitent réaliser des économies sur l'ensemble de la chaîne. L'étude souligne que 18 % des Français commandant leurs pneus en ligne s'occupent eux-mêmes de la pose. De plus, l'enquête indique que le marché du pneumatique représente 20 % des entrées atelier. Elle indique également que 73 % des automobilistes privilégient leur garagiste pour commander leurs pneus, 60 % d’entre eux y vont pour des raisons de sentiment de sécurité et de fiabilité, 29 % par manque de connaissance sur le sujet et 14 % par gain de temps.