Vroomly se rapproche du monde étudiant et s’associe au Garac

Soucieux d’aider les garagistes à améliorer leur visibilité en ligne, Vroomly avait lancé la Vroomly Academy début 2021 et l’entreprise va renforcer son initiative en y associant le monde étudiant. Pour la première édition de « La Vroomly Academy entre dans les écoles », l’entreprise s’est associée avec le Garac, l’école de référence de la profession.

En janvier 2022, Vroomly poussera les portes du Garac pour aller à la rencontre des étudiants en première année de BTS Maintenance des véhicules, option voitures particulières. Objectif : former les étudiants aux bonnes pratiques à adopter pour booster sa visibilité en ligne, en prenant mieux en compte les nouveaux écosystèmes digitaux.

Dans un deuxième temps, les étudiants seront challengés autour d’un cas pratique. Leur mission : booster la visibilité d’un garagiste déjà établi, au travers d’un concours animé par Vroomly. Nombre d'abonnés gagnés sur Facebook, nombre d'avis positifs laissés sur Google, évolution de la note Google ou encore taux de réponses laissées aux avis Google sont autant de paramètres qui seront étudiés afin d’analyser les résultats.

« Google my Business, Facebook, la bonne gestion des avis et de sa e-réputation sont autant de sujets qu'il est important de maîtriser lorsque l'on est professionnel aujourd'hui. Grâce à cette opération, Vroomly nous apporte son expertise en offrant à nos étudiants les clés et le terrain de jeu pour s'entraîner. Le tout de manière ludique », se réjouit Laurent Roux, directeur général du Garac.

« Nous sommes très heureux de proposer ce projet au Garac. Cela nous permet de sensibiliser les futurs professionnels à l'importance du digital dans leur métier, de les aider à bien utiliser les outils et surtout de mettre en pratique très rapidement nos recommandations au travers d'un exercice concret. Exercice qui sert aussi les garages déjà établis », déclare pour sa part Alexis Frerejean, CEO de Vroomly.