VSG lance sa boutique en ligne

Vehicle Service Group (VSG), le leader mondial de l'industrie des services automobiles, lance sa boutique en ligne exclusive pour ses marques d’équipements d’atelier Rotary, Blitz, Butler et Elektron. Grâce à cela, VSG élargit et facilite l'accès à sa large gamme de produits pour son réseau de distribution.

La vocation première de la nouvelle boutique en ligne du groupe est de fournir à l'utilisateur un accès à l'ensemble du répertoire des pièces détachées et de lui permettre d'identifier, de trouver et de commander de manière indépendante toutes les pièces détachées d’équipements et matériels d’atelier dont il a besoin.

Les produits individuels sont présentés sur des pages dites de détail. Les données les plus importantes sur le produit éponyme y sont brièvement indiquées et affichées sous forme d'images, ainsi que des informations détaillées sur le produit, qui sont divisées en quatre domaines : description, médias, produits liés et données techniques.

L'accès exclusif à la boutique en ligne est réservé aux revendeurs répertoriés auprès de VSG. Ils ont la possibilité de commander directement des pièces de rechange et des accessoires ainsi que des produits complets ou de créer une demande dédiée pour des produits à fabriquer individuellement de manière simple et rapide via la boutique en ligne. En ce qui concerne les clients qui ne sont pas enregistrés dans la boutique en ligne : ils peuvent également créer des demandes de produits directement via la boutique en ligne et avoir accès à l'ensemble des informations sur les produits.

Dans la phase actuelle, la boutique en ligne est disponible pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Cette offre doit également être mise à disposition pour l'ensemble de la région EMEA (Europe Middle East & Africa) et une application correspondante aura lieu en 2022. L'application du site est disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol et russe. Le groupe a également pour objectif d'offrir une connexion EDI (Electronic Data Interchange) directe aux partenaires de VSG.