VUL : Ford Pro présente la version 100 % électrique du Transit Courier

Troisième modèle de la famille Transit à adopter une motorisation 100 % électrique, le Courier a été entièrement repensé par Ford afin d’offrir encore plus de capacités à ses clients. Aux côtés de modèles essence et diesel qui arriveront assez rapidement sur le marché, cette version électrique embarque un bloc moteur de 100 kW, soit 136 chevaux. Pour en savoir plus sur la batterie et l’autonomie, il faudra en revanche encore attendre, comme pour voir le modèle circuler sur nos routes.

Capacités accrues et équipement de série « complet »

Le nouveau design du Courier a été pensé pour offrir aux professionnels une capacité de charge accrue, notamment pour la version 100 % électrique, puisque le véhicule pourra transporter pour la première fois jusqu’à deux euro-palettes. Le volume de chargement total atteint 2,9 m3, soit 25 % de plus que le modèle précédent. Grâce à la nouvelle cloison avec trappe de chargement, il peut également embarquer des objets tels que des planches ou des tuyaux de 2 500 mm de long. La charge utile maximale du modèle tout-électrique est de son côté de 700 kg, avec un poids de remorquage maximal de 750 kg.

Pour le conducteur et ses passagers, l’intérieur a été étudié pour garantir un maximum d’espace. Le design du volant « squircle » vise à améliorer le confort pour les jambes et la visibilité pour le conducteur, le levier de vitesse migre sur la colonne de direction, l’allumage par bouton-poussoir et le frein à main électronique augmente aussi cette sensation. L’équipement de série est également annoncé comme « complet » : tableau de bord numérique « digiboard » et écran tactile central de 12 pouces, dernier système Sync 4 de Ford, compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay, nombreuses aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie, Stop & Go, système d'information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal, assistance aux intersections et assistance au freinage en marche arrière). En option, les professionnels pourront souscrire à la navigation connectée (sur abonnement) afin de bénéficier d’informations en temps réel concernant le trafic, le stationnement, la recharge et les éventuelles zones de dangers. Ford Pro propose également un « Pack Office » comprenant une surface de travail plane et rabattable, ainsi qu'un éclairage pour faciliter l'utilisation d'un ordinateur portable, par exemple.

Recharge rapide et connectivité avancée

Pour faciliter son usage, l’e-Transit Courier dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW pour une recharge AC en 5,7 heures. Le fourgon accepte également la recharge rapide, jusqu’à 100 kW permettant de récupérer 87 km d’autonomie en 10 minutes ou de passer de 10 à 80 % de charge en 35 minutes, selon les données du constructeur. Les acheteurs pourront bénéficier d’un accès gratuit, pendant un an, au réseau Blue Oval Charging Network qui devrait inclure 500 000 chargeurs publics d'ici à 2024 et avec lesquels le véhicule pourra utiliser sa fonction Plug and Charge.

Enfin, les clients possédant a minima cinq véhicules bénéficieront d'un an d'accès gratuit aux fonctions Ford Pro E-Telematics, utilisant en temps réel les données du véhicule pour optimiser la productivité, ainsi que les fonctions permettant une utilisation optimale et intuitive de Ford Pro Charging. Ces dernières comprennent l'état de charge actuel, l'état de charge spécifique du véhicule et l'autonomie restante avec des seuils d'alerte de faible autonomie personnalisables. Avec Fleet Start Inhibit, les gestionnaires de flottes peuvent activer et désactiver à distance leur E-Transit Courier pour prévenir le vol ou l'utilisation non autorisée en dehors des heures de travail. Enfin, le modèle est équipé de série d'un modem intégré permettant une connectivité permanente avec l'écosystème Ford Pro ainsi que de mises à jour logicielles sans fil.

Pas avant 2024 !

Notons toutefois que cette version 100 % électrique du fourgon compact n’entrera en production qu’en 2024. En attendant, le nouveau Transit Courier sera disponible à la commande dès l’été en essence et diesel, avec des premières livraisons attendues en fin d’année. La gamme comprend des carrosseries fourgon et double-cabine, ainsi qu'un choix de finitions telles que les versions haut de gamme Limited et Active. Tous les modèles seront produit en Roumanie, par Ford Otosan, avec une production annuelle qui devrait dépasser les 900 000 unités d'ici à 2025.