VUL : Stellantis veut devenir « leader incontesté » sur le marché du véhicule utilitaire léger

Fort d’un important portefeuille de produits avec les gammes Peugeot, Citroën, Opel, Fiat Professionnal ou Ram, Stellantis veut aller plus loin en devenant le leader sur le marché des utilitaires légers. Le groupe prévoit, pour y arriver, la mise sur le marché de 26 nouveaux véhicules avec un lancement majeur chaque année et une offre 100 % électrique sur l’ensemble des segments d’ici à 2027, avec l’objectif d’atteindre un mix de ventes électriques de 40 %. Carlos Tavares, directeur général du géant automobile, précise : "Nous puiserons dans notre gamme d’options électrifiées (électrique à batterie, hydrogène et REPB pour Range Electric Paradigm Breaker)." Le constructeur compte également sur ces capacités à proposer des services connectés et des mises à jour à distance (Over-the-Air) pour ses véhicules aidant ainsi les clients professionnels "à travailler mieux et plus rapidement".

Une nouvelle entité commerciale dédiée aux "pros"

Enfin, sans en dire plus, Carlos Tavares a annoncé la création d’une nouvelle entité commerciale dédiée aux clients professionnels du groupe. "L’équipe de direction aura plus d’autonomie pour lui permettre d’atteindre la première place et de doubler les revenus d’ici à 2030", a souligné le directeur général.