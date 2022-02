Vulcain fait appel à Point S pour son concept Ecomobilité

Le groupe Vulcain vient d’ouvrir à Lyon son point de vente Vulcain EcoMobilité, qui rassemble trottinettes, vélos et scooters électriques. Une offre mise en place grâce au nouveau concept lancé par Point S. L’enseigne spécialisée dans le pneumatique et l’entretien vient en effet d’ajouter ce 6ème concept à ses 5 autres modèles de centres. Baptisé S Ecomobilité, il s’adresse aux adhérents Point S mais aussi à tous les professionnels qui souhaitent déployer une offre d’engins de mobilité électriques. Un concept proposé clés en main, grâce à un partenariat avec Revi Group, firme spécialisée dans la distribution de deux-roues classiques et électriques. Cet accord permet à S Ecomobilité de représenter plusieurs marques de qualité (Cube, Peugeot Cycles, etc.) dans l’univers des mobilités alternatives.

Offre élargie chez Vulcain EcoMobilité

Le groupe de distribution a donc choisi ce concept pour créer son propre label Vulcain EcoMobilité. Un modèle qui va plus loin que la proposition d’origine, puisque le distributeur s’appuie sur les 18 marques auto et moto qu’il représente déjà pour compléter cette offre par le haut. En effet, les clients du nouveau point de vente implanté rue Marietton à Lyon, peuvent trouver des trottinettes mais aussi des voitures, ainsi que le petit véhicule modulable XBus. Les acquéreurs peuvent également trouver sur place une solution de recharge avec les bornes Wellborne. Au sein de ce même établissement, le groupe proposera également la marque Seres, nouveau venu sur le marché des véhicules 100 % électriques. Pour mémoire, le concessionnaire représente aussi MG à Saint-Etienne, une marque largement tournée vers l'électrique. Avec ce nouveau concept, le groupe de Jean-Pierre Rinaudo rejoint la liste des distributeurs qui entrent sur le marché des mobilités alternatives. Un pas sans doute plus naturel pour un groupe qui était déjà implanté dans l'univers du deux-roues avec les marques BMW Motorrad et Honda.