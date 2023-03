Vulco en conquête sur Franchise Expo

Le réseau Vulco du fabricant Goodyear a réinvestit le salon Franchise Expo avec l’intention d’intensifier son maillage en perte de vitesse depuis quelques années. Le réseau part en conquête avec de nouveaux arguments dont un concept plus moderne et digital.

Après des années d’absence, le réseau Vulco a refait son apparition à Franchise Expo avec la ferme intention de renouer avec la croissance de son maillage qui ces dernières années a été en recul, avec désormais 200 points de services, contre 250 il y a encore 2-3 ans. C’est Marielle Bugeaud qui a en charge le développement de la franchise, une spécialiste du genre qui a opéré chez Optical Center, Casino ou encore Yves Rocher.

Pour mener à bien sa mission, la responsable pourra compter sur le vent de renouveau qui souffle sur le réseau du pneumaticien Goodyear qui a fêté l’an dernier ses 25 ans. Un anniversaire qui a vu, à la demande des franchisés, l’apparition d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau concept de centre. Des garages qui mettent l’accent sur un accueil client plus qualitatif, convivial, confortable et connecté avec du wifi mis à disposition.

Ce nouveau concept de centre, plus premium, a été développé en 2020 pour le réaménagement de la succursale de Courbevoie (92). Depuis 2021, toutes les ouvertures et refontes de sites sont réalisées sur cette base. Cette phase transitoire a permis de roder le concept et de l’ajuster en prenant en compte les premiers retours des clients et des adhérents. Vingt centres arborent à ce stade les nouveaux standards. L’objectif est que près de cinquante centres soient mis aux nouvelles couleurs en 2023 puis la totalité du réseau en 2025.

Cap sur le digital

Sur 2022, le réseau annonce un chiffre d’affaires en hausse de 14%. Sur 2023, le cap est mis sur le déploiement de solutions digitales avec une carte de fidélité dématérialisée ou encore un ensemble de solutions de suivi de parc pour les pneumatiques (EDP Fleet Check). Des solutions sur mesure avec une facturation, des analyses et reportings adaptés qui permettent d'optimiser les coûts d'exploitation. Ils facilitent la gestion administrative, optimisent les procédures des clients, contribuent à renforcer la rentabilité et participent à la planification des besoins. Les flottes représentant 50 % de l’activité de l’enseigne.

Vulco travaille également à générer du trafic dans ses centres avec des opérations de communication avec l’appui de Vincent Clerc, vice-champion du monde et triple Champion de France et d’Europe de Rugby. En parallèle, Vulco lance le forfait "E-révision" dédié aux véhicules électriques. L’enseigne s'appui de même sur les entretiens délocalisés, effectués directement sur les sites des clients professionnels. « Ces ateliers déployés à l’aide de conteneurs peuvent intervenir sur 20 véhicules par jour avec 2 techniciens » souligne Marielle Bugeaud. Autre nouveauté, le déploiement de l’application Vulco Check en partenariat avec CaRool. Elle permet au conducteur, depuis un smartphone, d’analyser l’état de leurs pneumatiques grâce à la reconnaissance d’image.

L’objectif de Vulco est d'ouvrir 120 nouveaux centres sur tout le territoire et les DOM-TOM d'ici 2025. « Nous visons 5 à 10 ouvertures par an avec l’avantage qu’il reste de la place sur le territoire pour les investisseurs » conclut Marielle Bugeaud.