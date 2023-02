Vulco étoffe son offre de service aux flottes

Le spécialiste de l’entretien et du pneumatique entend simplifier la gestion et la maintenance des parcs automobiles d’entreprises en lançant VulcoCheck, un nouveau service de diagnostic et d’analyse développé en partenariat avec l’application CaRool.

Présent en France depuis 1996, Vulco, compte un réseau de 2 500 centres en Europe. Ceux-ci s’occupent du remplacement de pneumatiques et de l’entretien divers pour des véhicules de tous types, allant du tourisme aux poids lourds, en passant par les engins agricoles, industriels ou les 4x4. Désireuse d’adapter perpétuellement son offre de services aux besoins évolutifs de ses clients professionnels, l’entreprise a donc récemment renforcé ses solutions digitales et déployé un outil de gestion du poste pneumatique et d’entretien des flottes de voitures, utilitaires et camions : VulcoCheck.

Manager sans difficultés le poste pneumatique

Lancée dès la semaine prochaine, la solution VulcoCheck apporte un suivi précis de l’état des pneumatiques mais également un diagnostic fiable, des préconisations d’entretien ainsi qu’une prise de rendez-vous avec le centre Vulco le plus proche en cas de remplacement. Par conséquent, « VulcoCheck s’intègre dans la volonté de développer des solutions digitales pour les pros en apportant un service à l’utilisateur comme aux gestionnaires de parc en termes de sécurité et d’organisation », souligne Bruno de la Tourrasse, directeur des activités grands comptes et industrielles de Vulco France.

« Permettant de s’assurer du bon entretien de l’ensemble d’une flotte au tarif négocié et sans mauvaise surprise », VulcoCheck bénéficie de l’outil de reconnaissance d’image et d’intelligence artificielle fournies par son partenaire CaRool. «Une innovation qui, au-delà de la dimension ludique, répond aux attentes des clients professionnels en matière de services augmentés », comme le gardiennage de pneumatiques, note Bruno de la Tourrasse. Des besoins ponctuels, voire saisonniers – tels que l’équipement de pneus hiver – ou à l'année par le biais d’un abonnement mensuel, dont le prix dépend de la taille de la flotte.