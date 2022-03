Vulco France nomme Camille Mounier présidente et directrice générale

En tant que présidente et directrice générale de Vulco France, Camille Mounier a pour mission d'accompagner la croissance du réseau et son développement sur l'ensemble de ses activités. Son objectif est également de poursuivre la stratégie de fidélisation de la clientèle BtoC et BtoB, d'élargir l'offre de services et de contribuer à renforcer l'adhésion à la marque des clients automobilistes, transporteurs routiers, des entreprises de génie civil, ainsi que des agriculteurs.

Diplômée de l'ESSEC, Camille Mounier (41 ans), auparavant chez Mattel, a rejoint Goodyear France en 2015 en tant que directrice marketing Consumer France. Puis en janvier 2020, elle a été nommée responsable de l'activité pneumatiques génie civil.