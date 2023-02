Vulco renforce ses solutions digitales

Vulco clôt l'année 2022 avec un chiffre d'affaires en progression de 14 % par rapport à 2021. Fort de cette croissance, Vulco présente une feuille de route tournée vers la digitalisation, la proximité et le déploiement de nouveaux services. « L'année 2022 a été une année de défis pour le secteur de l'entretien automobile, du pneumatique et pour notre réseau elle aura globalement permis une bonne dynamique à nos adhérents qui performent mieux que le marché en volume. Nous avons pu tester de nouveaux modèles et saisir des opportunités de business additionnel avec des résultats bénéfiques », indique Camille Mounier, P-DG de Vulco Développement. En 2023, le réseau poursuit le déploiement de sa nouvelle identité, avec déjà 20 centres arborant les nouvelles couleurs. Côté services, Vulco va renforcer ses activités auprès des flottes. L'enseigne va ainsi étendre son service d’entretiens délocalisés sur les sites des clients professionnels. De plus, Vulco propose désormais la solution de suivi de parc digitalisé EDP Fleet Check qui permet la digitalisation du relevé d’information et l’analyse du poste pneumatiques de la flotte, pour une optimisation en temps réel de la vie des pneus. Enfin, le réseau lance Vulco Check, un service de diagnostic et d’analyse en partenariat avec CaRool qui permet d’optimiser la gestion des pneumatiques grâce à une intelligence artificielle de reconnaissance d’image.

Accompagner la croissance du réseau

Par ailleurs, le réseau lance le forfait E-révision dédié aux véhicules électriques, et poursuit le développement du programme de fidélité « Le Club Vulco », lancé en juin 2022. Enfin, de nouvelles fonctionnalités seront dévoilées dans les prochains mois. En parallèle, Vulco Développement accompagne ses adhérents avec un parcours dédié qui comprend des outils, un suivi personnalisé et des formations. L'enseigne va également proposer des offres commerciales et mettre en place un dispositif marketing et communication tout au long de l'année, mais aussi participer à divers salons professionnels (Franchise Expo, Solutrans, etc.). De plus, Vulco a lancé l’opération RSE « DRN 2023 » pour « débarrasser, ranger, nettoyer », une initiative qui entend améliorer les conditions de travail et le bien-être des équipes mais aussi des clients. « Quel que soit l’environnement dans lequel 2023 se déroulera, nous sommes prêts pour aborder cette année avec ambition et enthousiasme. Les objectifs sont clairs : s’adapter, être créatifs, dynamiser notre réseau et apporter plus de soutien. C’est dans cet esprit que nous développons des initiatives fortes, pour accompagner nos adhérents et porter les valeurs de l’enseigne », conclut Camille Mounier, P-DG de Vulco Développement.