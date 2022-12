Vulco teste le détachement de ses techniciens chez ses clients professionnels

Vulco annonce la mise en place de deux opérations test auprès de ses clients professionnels. D'une part, le garage mobile pour le remplacement des pneumatiques tourisme et VUL avec ses 400 véhicules et ses techniciens ambulants. D'autre part, le réseau propose de détacher ses techniciens chez ses clients. Depuis la rentrée, l'entretien (vidanges, freins) et le remplacement de pneumatiques ont été réalisé sur plus de 500 véhicules directement sur leurs sites. « Dans un marché baissier et incertain, il faut savoir rebondir et décrocher de nouvelles sources de revenus pour nos adhérents. Bien sûr cela nécessite de s’adapter à de nouvelles façons de travailler ainsi qu’une certaine prise de risque mais nous pouvons tester et mesurer ces approches, améliorer le modèle et partager ce qui fonctionne plus largement avec le réseau. Nous recherchons sans cesse à accompagner la profitabilité des centres et ces opérations démontrent qu’il faut savoir être créatif, penser le travail différemment pour réussir », commente Camille Mounier, P-DG de Vulco France.

Ces deux opérations permettent aux clients professionnels de bénéficier d'un service flexible et ainsi de réduire l'immobilisation des véhicules de leur parc.