Vulco teste le garage mobile avec pont

Cela fait plusieurs semaines que des techniciens Vulco facilitent la vie du personnel soignant du centre hospitalier d’Orléans en leur proposant d’effectuer le changement de leurs pneumatiques sur place, sans surcoût. Cela grâce à un nouveau concept d’atelier mobile, équipé d’un pont élévateur, mis au point par le centre pilote Vulco MécaMinute, basé dans le Loiret, et son gérant Jérôme Bediou.

L’atelier mobile est en fait un container livré par camion et déchargé par un bras de levage. Une fois déposé au sol et sécurisé, le coffrage s’ouvre et se transforme en un garage autonome, surélevé avec des pistons. « C’est un véritable garage avec entre autres atouts un pont élévateur et une baie de services », s’enthousiasme Vulco.

Avec ce nouveau concept, l’enseigne propose le changement des pneumatiques, la permutation été/hiver, le diagnostic et devis directement sur le lieu de travail des collaborateurs. « Un gain de temps considérable tout en offrant un service premium qui respecte le carnet d’entretien et la garantie constructeur. MécaMinute est un concept de garage mobile qui pourra être installé sur un parking de supermarché, par exemple », précise Vulco.

Pour Stéphane Haug, directeur général de Vulco Développement : « Ce nouveau service s’inscrit dans notre stratégie de développement pour aller à la rencontre des clients là où ils sont ! Nous leur proposons des solutions et services innovants, tout en offrant la proximité d’un service premium. »

Avec ce service inédit, c’est le gain de temps qu’avance avant tout le pneumaticien. Plus de déplacement ni d’immobilisation du véhicule des clients. C’est aussi une question de sécurité avec la possibilité de faire contrôler son véhicule. Le garage mobile Vulco MécaMinute sera opérationnel du lundi au vendredi de 7 h 45 à 15 h 30 sur le parking du CHR d'Orléans jusqu’à la fin du mois de décembre.