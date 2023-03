Vulog démocratise l’autopartage en entreprise

L’autopartage au sein des sociétés constitue une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur car répondant aux ambitions écologiques et économiques actuelles. Permettant de réduire le nombre de véhicules en flotte, les émissions de CO2 et les frais d’utilisation comme de possession d’un parc automobile en le mutualisant, l’autopartage à destination des professionnels figure donc comme le nouveau créneau d’activité sur lequel s’inscrit Vulog.

Dès aujourd’hui, la plateforme technologique d’origine niçoise dévoile ainsi son offre Autopartage Pro, assurant la mise à disposition commune de véhicules de société entre collaborateurs via une solution totalement digitalisée. Celle-ci avance un support utilisateur accessible 24h/24 et 7j/7, facile à installer grâce à une application smartphone permettant la réservation de voiture, une interface de pilotage pour le responsable de la flotte ou encore l’équipement d’un boîtier de télématique à bord. Un module de formation (“onboarding”) garantit également une adoption rapide et efficace du service Autopartage Pro.

La mobilité partagée pour tous

Comme le souligne Grégory Ducongé, CEO de Vulog : « L’autopartage en entreprise permet de réduire son budget automobile de l’ordre de 30 %. Dans un contexte de forte hausse du coût de la mobilité, nous apportons une solution concrète et immédiate pour accélérer la transition RSE […] des entreprises de toutes tailles, notamment des TPE/PME qui n’avaient pas accès à des solutions de mobilité partagée rapides à mettre en place et simple d’utilisation pour leurs collaborateurs », fait-il aussi valoir.

Espérant « déployer, en direct ou via nos partenaires, 100 000 véhicules partagés au sein des entreprises en France dans les cinq prochaines années », notamment des véhicules électriques, Vulog propose également une option soirs et week-ends donnant la possibilité aux collaborateurs de louer les véhicules partagés pour leur usage privé les soirs, week-ends et en période de vacances. Les entreprises intéressées peuvent donc dès maintenant souscrire à la solution Autopartage Pro, déjà en place au sein de plusieurs structures en région lyonnaise et en région PACA, à partir de 75 euros/mois pour une durée minimum d'un an (formulaire de contact téléchargeable ici).