Waberer’s ouvre la voie à la logistique électrique

Sous l’impulsion des nouvelles réglementations, les transporteurs s’engagent dans la réduction de leur empreinte écologique. Parmi les énergies alternatives aux motorisations 100 % thermiques, l’électrique s’invite désormais sur le segment des poids lourds. Le DAF CF Electric a été développé en réponse à la demande croissante d'une meilleure qualité de l'air, et d'une réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports. Grâce à une gestion intelligente et à une recharge rapide, le modèle disponible en tracteur 4x2 et en porteur 6x2 est capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres en mode zéro émission par jour.

Une solution intégrée

Une capacité qui a séduit le logisticien hongrois Waberer's, engagé dans des solutions de logistiques durables. « Nous avons décidé de nous engager dans la voie de l’écologie, explique Barna Erdélyi, membre du conseil d'administration de Waberer's. Les camions entièrement électriques offrent une opportunité pour le secteur du transport de jouer son rôle dans la résolution des défis du réchauffement climatique et de la qualité de l'air local. » Destiné au transport de marchandises, le tracteur électrique 4x2 mis en service desservira Budapest et ses environs.

DAF propose une solution intégrée, comprenant des systèmes de charge et des programmes avancés de simulation d'itinéraires pour optimiser les activités quotidiennes des transporteurs.