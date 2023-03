Wallbox recrute son nouveau directeur général pour la France

Cotée à la Bourse de New York et présente dans plus de 113 pays, la scale-up Wallbox connaît un fort développement en Europe, notamment en France. Pour accompagner sa croissance sur le territoire, l’entreprise recrute Souleymane Cissé en tant que directeur général. L'homme a pour mission de diriger les équipes françaises et de promouvoir l’entreprise en tant que « leader de la transition énergétique et de la mobilité durable ».

Il sera également chargé de développer et d’animer les partenariats avec les autres acteurs clés du secteur, comme il a su le faire ces dernières années en créant le premier programme partenaires du marché de la mobilité électrique. Levier indispensable de croissance, cette cohésion est en effet indispensable pour accélérer la transition vers la mobilité électrique, et Wallbox se donne pour mission d’accompagner ses partenaires dans leur développement sur tous les plans, faciliter la recharge domestique et la création d'un solide réseau public de recharge pour tous les usagers de véhicules électriques.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Souleymane pour diriger notre équipe française. Son expérience dans la mobilité électrique, ses compétences commerciales et ses qualités managériales seront de véritables atouts pour renforcer notre leadership en France dans le développement de technologies de gestion de l’énergie et de recharge des véhicules électriques », commente Moises Barea, vice-président des ventes chez Wallbox.

Souleymane Cissé occupe des postes clés dans le secteur de la mobilité électrique depuis 2018. Il a notamment dirigé les équipes commerciales et techniques de EVBox (groupe Engie), entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de bornes et logiciels de recharge pour véhicules électriques.