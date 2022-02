Wallbox signe avec Napa Auto Parts (Genuine Parts Company)

La société espagnole Wallbox, fournisseur de solutions de recharge et de gestion de l'énergie pour véhicules électriques vient d’annoncer un partenariat avec le réseau Napa Auto Parts, enseigne de Genuine Parts Company. Le réseau sera revendeur autorisé du modèle Pulsar Plus au sein de 6000 centres aux États-Unis et au Canada.

« L'introduction de la marque Wallbox dans le réseau Napa s'appuie sur notre sélection de produits pour véhicule électrique et constitue un autre pas en avant dans notre engagement à être le premier sur le marché de l’électromobilité » a déclaré Susan Starnes, vice-présidente marchés émergents chez GPC.

Si cet accord ne concerne pour l’heure que l’Amérique du Nord, on pourrait l’imaginer s’étendre en Europe au travers d’Alliance Automotive Group, filiale de GPC et qui a fait de Napa sa marque de distribution.

Chez AAG France des réflexions sur ce sujet des services autour des véhicules électriques sont d'ailleurs en cours. Le groupe de distribution pourrait s’inspirer de l’expérience acquise avec le réseau de garages NexDrive qu’il anime depuis plusieurs années aux Pays-Bas, deuxième marché du véhicule électrique en Europe.

L’enseigne est spécialisée dans l’électromobilité avec une centaine de centres à date. « Nous avançons avec humilité sur le sujet du véhicule électrique, mais NexDrive commence à nous donner des informations très intéressantes. Elles nous montrent le chemin à suivre » commente Vincent Congnet, directeur des réseaux chez AAG.

En se basant sur NexDrive, tout en se laissant le temps de bien lancer les choses, le groupement devrait dans quelques mois proposer une labellisation d’expertise électrique à certains garagistes de son réseau, ceux où localement le parc électrique est le plus dense. Mais d’importantes difficultés restent encore à surmonter comme l’accès aux informations techniques, la construction de la bonne offre (batteries et bornes de recharges comprises), la formation des artisans et équiper les ateliers en conséquence (outillage mais aussi solutions de digitalisation du parcours client). Il faudra aussi monter un programme de marketing et de communication pour créer le lien et rassurer les clients sur le savoir-faire.