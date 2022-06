Wash Out automatise l'hygiénisation des véhicules

Lancé en France en janvier, Wash Out dévoile sa nouvelle solution. Baptisée Smart Cube, cette dernière assainit de manière automatique les véhicules et permet également aux entreprises de maîtriser leurs coûts et d'optimiser l'opération de nettoyage de leur flotte. Smart Cube diffuse pendant quelques minutes un produit hygiénisant dans l'habitacle, non toxique et efficace contre les virus, les bactéries et les microbes, lorsque le conducteur sort puis verrouille son véhicule. Ce dispositif garantit la purification de l’air, des surfaces de contact et du système de climatisation. « Depuis la pandémie de Covid-19, les entreprises doivent respecter de nombreuses normes sanitaires et garantir un environnement parfaitement sain à leurs collaborateurs. C’est pourquoi, nous sommes fiers de pouvoir offrir aux entreprises un moyen d’hygiénisation de leurs véhicules, écoresponsable, innovant et efficace tout en leur permettant de mieux contrôler leurs coûts », souligne Gaia Lorenzato, directrice de Wash Out en France. La solution peut également être déclenchée à distance via l'application Wash Out.