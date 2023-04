Watèa by Michelin cède 30 % de son capital au Crédit Agricole Leasing & Factoring

La filiale du Crédit Agricole dédiée aux financements spécialisés pour les entreprises, professionnels et collectivités locales annonce la finalisation de sa prise de participation dans Watèa by Michelin, filiale du pneumaticien consacrée au verdissement des flottes d'utilitaires.

Annoncée en décembre 2022, l'opération entre Crédit Agricole Leasing & Factoring et Watèa by Michelin prend fin avec la concrétisation de la prise de participation de la banque française à hauteur de 30 % au sein du capital de l'entreprise de location longue durée dédiée à l'électrification des véhicules utilitaires. Un partenariat stratégique qui doit permettre « d’accélérer le "verdissement" et l’accès aux ZFE (zones à faibles émissions) des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes » en proposant aux clients professionnels et entreprises du groupe Crédit Agricole une offre de mobilité électrique complète puisqu'elle intègre désormais la mise à disposition de véhicules utilitaires électriques en LLD, les infrastructures de recharges sur sites ou en itinérances ainsi que les applicatifs digitaux pour aider au quotidien les clients dans tous les segments d’activités : livraison du dernier km, services et maintenance, habitat/BTP, artisans, etc.

Crédit Agricole intègre les équipes de Watèa by Michelin

Hervé Varillon et Hervé Leroux, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring, siègent également au conseil d’administration de Watèa by Michelin pour accompagner les ambitions stratégiques. Trois collaborateurs de Crédit Agricole Leasing & Factoring ont également été détachés chez Watèa en tant que chief financial officer, responsable distribution et responsable synergies avec le groupe Crédit Agricole.

« Je suis fier d’avoir pu finaliser cette opération avec un acteur reconnu et primé en matière de mobilité verte. Les synergies ne manquent pas et nous travaillons déjà main dans la main pour proposer des offres sur des financements de mobilité verte inclusive en faveur des TPE. Nous sommes donc ravis de participer au verdissement des flottes professionnelles et nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour tous », déclare Hervé Varillon.