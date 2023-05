Watt Electric présente son prototype de VUL électrique

Watt Electric Vehicle Company poursuit le développement de son utilitaire électrique : nom de code eCV1. Le véhicule vient d’être présenté au salon Innovation & Technologie in Transport en Angleterre.

Watt Electric Vehicle Company (WEVC), constructeur de véhicules électriques à faible et moyen volume, à la fois sous sa propre marque et pour des tiers, vient de présenter son prototype sous le nom de code eCV1.

Le véhicule, conçu et construit en Grande-Bretagne, poursuit son développement après avoir accumulé des kilomètres de tests. Conçu pour produire jusqu'à 5000 véhicules par an, le véhicule flexible, permet une large gamme de conceptions de véhicules utilitaires électriques pour répondre aux exigences particulières des clients en matière de flotte.

La cabine et le châssis de ce VUL sont conçus par ETRUX, partenaire du constructeur, spécialiste de la location, de l'achat et de la transformation de véhicules utilitaires, offrant un guichet unique aux gestionnaires de transport pour constituer leurs flottes actuelles et les accompagner dans la transition du diesel vers le zéro carbone.

Le système « cellule à châssis » du véhicule signifie que les batteries sont intégrées à la structure principale (plutôt que d'avoir un bloc-batterie séparé), optimisant la rigidité, minimisant le poids et maximisant la charge utile.

L'eCV1 dispose d'un poste de conduite central qui permet une sortie plus sûre du côté du trottoir pour l'opérateur, quel que soit le côté de la route sur lequel le véhicule roule ou est garé. La cabine peut être configurée comme un véhicule à une, deux ou trois places. Elle profite d’une grande hauteur facilitant le passage débout. Le véhicule profite de même d’un grand pare-brise pour une large visibilité et facilitant la conduite et les manœuvres.

Le prototype eCV1 a un poids à vide de seulement 1750 kg, offrant une charge utile et "une autonomie de pointe" dans les segments 3,5 t et 4,25 t.