Wave Transport fait confiance à Watèa by Michelin pour sa transition énergétique

Transporteur spécialisé dans la logistique du dernier kilomètre en région parisienne, en attendant des développements dans de nouvelles villes, Wave Transport a fait appel à Watèa by Michelin pour verdir sa flotte de véhicules utilitaires. L’objectif est de réduire l’impact environnemental de ses activités en optant pour des véhicules moins polluants (VUL, trottinettes, vélos cargos…), notamment électriques, tout en continuant à jouer sur les leviers d’optimisation de tournées et de mutualisation des flux.

Watèa by Michelin propose un package global

Mickaël Fedaouche, président de Wave Transport, loue la solution complète proposée par Watèa by Michelin (aide au choix des véhicules et des infrastructures de charge, assurance, entretien, gestion de flotte, localisation…), en soulignant le rôle d’accompagnement en amont comme lors du déploiement (logiciel, application conducteurs…).

Trois en un

Martin Thiollier, vice-président Ventes et opérations de Watèa by Michelin répète à l’envi que les solutions de son groupe permettent de poursuivre trois objectifs : simplifier la vie des clients (chefs d’entreprise, gestionnaires de parc, conducteurs), maîtriser les coûts (via une tarification par abonnement mensuel global), et s’inscrire dans une démarche de développement durable, un élément qui figure d’ailleurs de plus en plus dans les demandes des appels d’offres sur le marché du transport.