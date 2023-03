Waze ajoute la localisation des bornes de recharge à ses fonctionnalités

Parkings, stations-service, hôtels, lieux de restauration ou encore centres médicaux ne seront plus les seules informations référencées sur Waze en parallèle de la circulation (accidents, embouteillages, déformations de chaussée, animaux errants, véhicules à l’arrêt, objets sur la voie, etc.). En effet, face à l’augmentation des véhicules électrifiés sur les routes, Waze a fait évoluer son outil de navigation en y intégrant les bornes de recharges, les types de prises disponibles, leur nombre et leur puissance. Si dans le cadre d’un partenariat avec Norauto, l’application avait déjà inauguré cette nouveauté lors de l’été 2023 – 13 000 bornes étaient alors référencées – Waze entend cette fois la proposer indéfiniment.

Une communauté mise à contribution

Pour quadriller le réseau de bornes de recharge, les équipes de Waze vont faire appel à la communauté d’automobilistes qui utilisent l’application au quotidien. Rappelons que Waze comptabilise 20 millions d’utilisateurs français actifs par mois. Ceux-ci sont invités à indiquer s’ils conduisent des véhicules électriques et à préciser les types de prises dont ils ont besoin pour se recharger. Une fois les informations mises à jour, les usagers pourront rechercher des stations de recharge et trouver celles qui correspondent au mieux à leurs besoins. La localisation des bornes est mise à jour en temps réel.

À partir du 15 avril en France

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée à l’échelle internationale, sur les territoires où les usagers sont très actifs précise Waze. Au Brésil, Mexique et en Israël, les conducteurs peuvent en bénéficier depuis le 14 mars dernier. En France et aux États-Unis, elle prendra effet à partir de la deuxième quinzaine du mois d’avril, tandis que les conducteurs anglais devront attendre mai 2023. Waze assure que d'autres territoires seront amenés à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité dans les mois ou années à venir.