Waze et Norauto accompagnent la recharge des véhicules électriques

Pour faciliter la vie et les déplacements des vacanciers en véhicules électriques, Waze et Norauto aident les automobilistes à repérer plus de 13 000 bornes de recharge réparties sur le territoire.

Ce n’est pas un secret, les utilisateurs de véhicules électriques dénoncent régulièrement le manque d’infrastructures pour voyager sereinement dans l'Hexagone. Pour éviter un stress supplémentaire, Waze et l’enseigne de centres-autos proposent une cartographie de plus de 13 000 bornes de recharge électrique, disponible sur l’application de guidage communautaire.

Notons que les partenaires de ce service éphémère ont retenu les stations de recharge de VE situées dans les endroits les plus populaires et touristiques. Pour trouver les zones les plus touristiques, Waze a utilisé sa base de données en se concentrant sur les routes principales empruntées par les touristes. L'application a souhaité cartographier les stations les plus utiles pendant la période des vacances et non l'ensemble du parc de bornes du pays.

Attention, ce partenariat prendra fin le 28 août prochain.