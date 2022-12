Waze inclus dans le système multimédia de Renault

Avec 20 millions d’utilisateurs actifs par mois en France, Waze fait figure de copilote incontournable quand il s’agit de planifier un trajet automobile. Renault l’a bien compris et a donc décidé de nouer un partenariat avec cette application de navigation pour l’intégrer à son système multimédia OpenR Link, bénéficiant déjà de l’incorporation de Google.

Waze s’invite ainsi à bord des derniers véhicules de la marque, à savoir le Renault Austral et la Renault Mégane E-Tech electric. Plus besoin, donc, de brancher son smartphone pour suivre les itinéraires suggérés par Waze. Pour un confort de conduite optimisé, ceux-ci seront en effet visibles sur l’écran vertical de 12 pouces de la voiture et non plus sur l’écran minuscule d’un téléphone. Les fonctionnalités délivrées, elles, restent les mêmes à savoir les alertes de circulation en temps réel, les destinations sauvegardées ou favorites ainsi que l’écoute de musique sur plateformes ou à la radio.

Se libérer de ses câbles

Pour activer l’utilisation de Waze via le système embarqué OpenR Link, il n’y aura qu’à télécharger gratuitement l’application directement dans Google Play par le biais de l’interface du véhicule, soit depuis d’application mobile My Renault. Une facilité d’usage qui « s’inscrit clairement dans notre stratégie de proposer à nos clients une expérience de conduite intuitive, immersive et connectée », explique Jérôme Seror, directeur de l’expérience client digitale chez Renault. « Nous sommes impatients de proposer cette toute nouvelle expérience de conduite au plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde en 2023 », complète Aron Di Castro, directeur marketing et des partenariats chez Waze.