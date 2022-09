WD-40 lance une graisse haute performance

La société WD-40, qui est à l’origine du célèbre produit dégrippant-multifonction du même nom – devenu générique –, annonce la commercialisation d’une nouvelle graisse haute performance également multifonction. Ce lubrifiant premium de nouvelle génération voit sa technicité et sa polyvalence augmentées grâce à l’ajout du sulfonate de calcium, un agent épaississant bienvenu pour renforcer la texture d'un produit de ce type

La formule affiche une très bonne résistance aux conditions extrêmes comme les fortes pressions, les charges élevées, les hautes températures, l’usure et le délavage. L’épaississant y jouant alors un rôle essentiel pour assurer une lubrification optimale de l’équipement, et ce, malgré la pénétration de l’eau. Cette graisse à la formule complexe sera ainsi le partenaire idéal en environnement humide ou en cas de fortes chaleurs pour former un écran efficace contre la rouille et la corrosion.

Une fois appliquée, la graisse haute performance multifonction de WD-40 laisse en surface un film lubrifiant épais et visqueux qui vient protéger l’équipement exposé des éléments extérieurs.

La formule est commercialisée en cartouche de 400 gr et tube de 150 gr.