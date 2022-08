Webasto, nouvel acteur du marché de la recharge des véhicules électriques

Déjà présentée en mai au salon Power2Drive Europe 2022 de Munich, la borne de recharge Webasto Unite est le premier produit commun issu du nouveau partenariat entre Webasto et le fabricant de produits électroniques Vestel.

La nouvelle borne se veut intelligente, polyvalente et évolutive. Elle dispose d’une capacité allant jusqu’à 22 kW et peut être pilotée et contrôlée de manière pratique et intuitive via l’interface numérique (portail web & appli) Charge Connect de la marque. Cela permet, par exemple, aux propriétaires de démarrer et d'arrêter les sessions de charge à distance.

La gestion locale de la charge intégrée permet d'éviter les pics de charge et les surcharges du réseau. Elle fonctionne aussi bien en mode autonome qu'en mode cluster jusqu’à 32 bornes (hub/satellite). La Webasto Unite est conforme à la directive sur les instruments de mesure (MID) et dispose d’un compteur extérieur visible. En outre, cet équipement peut facilement être intégré à divers systèmes de gestion de l’énergie comme, par exemple, les panneaux photovoltaïques.

Labellisée par le programme Advenir, l’installation de cette borne de recharge par un installateur IRVE ouvre droit aux subventions accordées par l’État. Enfin, Webasto sera présent sur le salon Equip Auto, qui se tiendra à Paris du 18 au 22 octobre prochains, pour y présenter, entre autres, cette nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques aux clients français.