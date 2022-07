Weber Maschinenbau prend livraison du dernier Actros L série limitée Extend+

L'édition spéciale de l'Actros L "Driver Extend+" qui sera produite à seulement 150 exemplaires dans l'usine Mercedes-Benz de Wörth-am-Rhein a trouvé preneur auprès de la société de transport Weber Maschinenbau et plus particulièrement d’Olivier Ochs qui sera son chauffeur attitré.

Oliver Ochs : "Ce qui me plaît particulièrement dans ce véhicule, c'est que j'ai maintenant beaucoup de place pour emmener mon épouse. Il était également très important pour moi de disposer de tous les systèmes d'assistance et de ne pas lésiner sur les moyens. Je trouve la conduite semi-automatisée très excitante et je me réjouis bien sûr de cette technique entièrement nouvelle pour moi".

Rappelons que les points forts visuels du pack Driver Extent+ de ce camion de 530 ch sont, entre autres, l'éclairage d'ambiance pour le toit ouvrant relevable, l'éclairage de l'emblème d'accès et de l'étoile Mercedes-Benz de la calandre, la plaque d'immatriculation en Dark Chrome et les accessoires de roues en acier inoxydable. En termes de fonctionnalité, cette édition spéciale propose par exemple un système anti-intrusion Cablock, quatre phares de toit à LED dans le pare-soleil et une machine à café.