Webfleet ajoute le froid à son panel de solutions

Avec sa capacité de suivi en temps réel, la nouvelle solution télématique entend permettre aux flottes à température contrôlée de maintenir la qualité et la sécurité des cargaisons via une plateforme unique. Webfleet Chaine du Froid offre une solution à plateforme unique pour tous les camions, camionnettes et remorques réfrigérés permettant aux gestionnaires de flotte peuvent facilement suivre, mesurer et enregistrer les températures des produits transportés en temps réel. Ainsi, les opérateurs de flotte et les conducteurs peuvent agir rapidement en cas d’anomalie et réduire le risque d’avarie, ou encore prouver la constance de la température à la livraison.

Disponible à l'échelle européenne

La solution Webfleet Chaine de Froid peut équiper n'importe quelle flotte de transport à température dirigée. Elle s’adapte à tous les semi-remorques, camions rigides ou utilitaires de livraison, pour autant que ces véhicules soient dotés de dispositifs de réfrigération et utilisés pour maintenir la cargaison à des températures stables. Webfleet Chaine du Froid sera disponible sur les marchés européens et internationaux dans lesquels Webfleet fournit des services, en adéquation avec le Bridgestone E8 Commitment.