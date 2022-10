Webfleet équipera de série les futurs véhicules électriques Muses (Ellectramobilys)

Webfleet et les véhicules Muses, produits par la société Ellectramobilys, s'associent pour s'assurer que les futurs propriétaires des utilitaires électriques disposent d'un accès aux solutions de gestion de flotte, tels que le suivi de l’état des véhicules et la planification de la maintenance de manière préventive. La suite complète de services Webfleet dédiée aux véhicules électriques sera disponible sur demande pour les clients finaux, ce qui permettra de monitorer en temps réel le niveau de la batterie, la consommation, l'énergie récupérée, l'autonomie restante et le temps de charge.

« Nous sommes ravis de nous associer à Muses pour offrir aux flottes cette solution télématique intégrée, commente Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Europe. Ce type de partenariat tels offre aux utilisateurs finaux une connectivité précieuse afin de les aider à optimiser l'efficacité de la flotte et à réduire les coûts. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que ce type de partenariats sont essentiels pour l'avenir de la mobilité. » Et Damien Biro, P-DG de Muses/Muses Europe, d'ajouter : « Webfleet est reconnu pour être un acteur télématique ayant la capacité d’anticiper les évolutions futures du marché et de permettre aux flottes de relever leurs plus grands défis et d’atteindre leurs objectifs. »

Muses produit une gamme de véhicules électriques spécialement conçus pour le transport de marchandises en milieu urbain. L'industrialisation en France du premier modèle est prévue pour 2023. Avec un volume de chargement plus élevé sur un empattement plus compact, il se veut idéal pour la livraison du dernier kilomètre. « La conception de la plateforme améliore son efficacité énergétique, augmentant la portée tout en réduisant le coût de charge de la batterie », selon la marque qui sera présente cette année au Mondial de l'Automobile de Paris, du 17 au 23 octobre prochains.