Webfleet et RIO collaborent pour la gestion de flotte de MAN

C’est à l’occasion du salon Transport Logistic 2023, se tenant à Munich en Allemagne du 9 au 12 mai, que Bridgestone Mobility Solutions, filiale du pneumaticien éponyme, a annoncé son partenariat avec RIO, fournisseur de services numériques appartenant au groupe Traton, propriétaire des marques de véhicules utilitaires MAN, Scania et Volkswagen Truck & Bus.

Par la conclusion de cet accord, la solution de gestion de flotte de Bridgestone, Webfleet, s’étoffera des services télématiques du boîtier existant RIO Box de MAN. L'ajout de la fameuse marque de camions au programme Webfleet OEM.connect assurera ainsi aux gestionnaires de flotte de ces véhicules d'avoir accès aux fonctionnalités et à l'interface de Webfleet sans installation de matériel connecté supplémentaire.

Solution opérationnelle au second semestre 2023

Grâce à cette alliance entre les deux acteurs, qui débutera en Europe au cours du second semestre 2023, les clients de RIO et de Webfleet bénéficieront d’un accès facilité à des applications de gestion de flotte éprouvées afin d’optimiser leur temps comme leur budget. Qui plus est, il n’y a pas que les camions et les véhicules utilitaires légers de MAN qui pourront se trouver équipés de solutions Webfleet : ceux d'autres marques aussi.

Pour cause : « Le découplage du matériel télématique et du portail de services est une nouvelle étape pour rendre les solutions télématiques encore plus flexibles et accessibles aux propriétaires de flotte et aux conducteurs, contribuant ainsi à façonner un avenir de mobilité plus sûr, plus durable et plus efficace », souligne Taco van der Leij, vice-président Webfleet Europe chez Bridgestone Mobility Solutions. « La connexion bidirectionnelle du matériel et des logiciels télématiques de chacun permet aux clients d'utiliser leurs solutions télématiques préférées malgré les flottes mixtes ou le matériel préinstallé. Ces approches ouvertes sont l'avenir de la gestion de flotte », affirme quant à lui Jan Kaumanns, P-DG de RIO.