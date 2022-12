Webfleet Solutions investit dans le véhicule électrique, confirme Taco van der Leij

Forte de 20 ans d'existence et présente dans plus de 100 pays du monde entier, l'entreprise Webfleet Solutions fait partie du groupe Bridgestone depuis 2019, après avoir longtemps appartenu au groupe TomTom. À l’époque de ce rachat par le célèbre pneumaticien, Webfleet Solutions s’appelait d'ailleurs TomTom Telematics.

Si le nom a changé, les ambitions sont toutefois demeurées les mêmes en deux décennies. De ce fait, « nous aidons les clients qui ont des flottes automobiles ou de poids lourds à gérer toutes leurs activités en lien avec leurs véhicules : la logistique, le comportement des chauffeurs et tout ce qui aide à diminuer les coûts de carburant ou à accompagner la transition vers l’électrique », définit Taco Van Der Leij, vice-président de Webfleet Solutions Europe. Conscient des enjeux environnementaux actuels, et bien que le contexte économique et la crise des composants aient mis à mal le marché et notamment celui des voitures électriques dont les livraisons peinent à s’effectuer, le spécialiste de la gestion de flotte Webfleet Solutions poursuit ses investissements « dans le domaine des VE, si bien que nous regardons afin de nouer d’autres partenariats dans plusieurs pays », se projette Taco Van Der Leij.

Pour preuve : « Nous travaillons sur la prédiction de la durée de vie des batteries mais aussi sur comment nous pouvons aider les clients, avec l’infrastructure actuelle, à optimiser leur recharge et éviter le déchargement du réseau », détaille le vice-président de Webfleet Solutions Europe. Ce dernier n'oublie également pas les professionnels du transport poids lourds pour lesquels « nous continuons d’investir dans des solutions », assure-t-il.