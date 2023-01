Webfleet nommée « Entreprise européenne de télématique 2022 » par Frost & Sullivan

Sur la base de sa récente analyse du marché de la télématique dédiée aux flottes de véhicules professionnels, Frost & Sullivan a décerné à Webfleet, pour la seconde année consécutive, le prix d' « Entreprise européenne de télématique de l’année ». À travers cette récompense, le jury d'expert a souhaité mettre en valeur la position de la marque dans l'industrie télématique. Plus particulièrement, les solutions dédiées aux véhicules électriques ont été mises en avant, ainsi que les nouvelles applications qui viennent soutenir les conducteurs professionnels dans leur quotidien.

En effet, en 2022, Webfleet a encore renforcé son offre de solutions pour les véhicules électriques afin de soutenir plus activement les entreprises dans leur transition énergétique, de la planification au déploiement, en passant par le suivi de l'utilisation, la gestion de la recharge, la réduction des coûts d’exploitation. L'entreprise a également lancé son application Webfleet Work App, en collaboration avec TomTom, permettant aux conducteurs de travailler aisément et efficacement, munis seulement de leurs appareils mobiles Android En outre, elle a présenté le PRO M, son nouveau terminal conducteur durci tout-en-un, entièrement intégré à sa plateforme de gestion des missions, offrant une solution complète de bout en bout pour toutes les flottes, en particulier celles impliquées dans des activités telles que la livraison, la maintenance, l’installation et la réparation.

Commentant le prix, John Sisemore, analyste de recherche sur les meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, a déclaré : « Grâce à une innovation incessante et un travail acharné, Webfleet est devenu l’éditeur d’une des plus grandes solutions télématiques au monde et un leader dans ce domaine. Ses stratégies centrées sur le client illustrent la mise en œuvre des meilleures pratiques. L’entreprise demeure un partenaire de confiance qui offre le meilleur de l’industrie de la télématique pour les véhicules utilitaires. » Et Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Europe, d'ajouter : « Nous sommes fiers d’avoir à nouveau reçu le prix Frost & Sullivan, qui soutient notre engagement en faveur d’une innovation et d’un développement constants. Je tiens à remercier tous nos collaborateurs, clients et partenaires, qui contribuent chaque jour à notre objectif de façonner ensemble, un avenir de la mobilité plus durable, avec des solutions basées sur les données. »